Karina Cascella e il no all’Isola dei Famosi: “Preferirei fare l’opinionista”.

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, infatti, inizierà una nuova edizione del reality in Honduras con Ilary Blasi alla conduzione. Tanti sono stati i vip contattati dall redazione per partecipare al game.

Tra questi, la produzione Mediaset avrebbe messo gli occhi anxhe su Karina Cascella. La bella influencer ed opinionista televisiva però ha detto un sonoro No ad Ilary Blasi che la voleva fortemente nel cast dei naufraghi. Non si tratta della prima volta che Karina ha rifiutato un reality. Tante volte, infatti, era stata contattata anche per il Gf. Come i più fedeli fan ricordano, la Cascella aveva partecipato nel lontano 2008 alla terza edizione della Talpa, riuscendo anche a vincere.

Le parole di Karina Cascella

Ai microfoni di Casa chi, la Cascella ha raccontato come sono andate le cose con gli autori dell’Isola dei Famosi.“Ho rifiutato l’Isola dei Famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia per troppo tempo. Non giudico le altre madri che lo fanno, sia chiaro. Ma io non riuscirei. Il mio sogno sarebbe fare l’opinionista del programma. Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al GF Vip.

A L’Isola dei Famosi per farmi dire no, ho detto: ‘Beh se avete un milione di euro, accetto’. Ovviamente l’ho detto in modo ironico. Sapevo già la risposta”. Insomma, chissà se gli autori terranno conto di Karina per il ruolo di opinionista.