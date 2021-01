A Uomini e Donne Michele Dentice ha annunciato di voler lasciare definitivamente il trono over.

Inaspettatamente Michele Dentice ha annunciato di voler lasciare il trono over di Uomini e Donne dopo un acceso confronto con Roberta Di Padua, da lui accusata di essersi abbandonata alle attenzioni di Riccardo Guarnieri.

Michele Dentice lascia il trono

A sorpresa Michele Dentice ha chiesto a Maria De Filippi di poter lasciare il trono over.

Al programma erano giunte tre nuove corteggiatrici pronte a conoscerlo, ma la relazione con Roberta Di Padua avrebbe spinto Dentice a lasciare per sempre il dating show. A suo dire lo avrebbero fatto soffrire recenti problemi personali (come la morte di sua nonna) e il fatto che Roberta non gli abbia fatto gli auguri di Natale, nonostante lui se li aspettasse. Il rifiuto da parte della dama – che nel frattempo a suo dire si sarebbe lasciata andare con Riccardo Guarnieri – avrebbero ferito a tal punto Dentice da spingerlo a lasciare il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

“Vorrei andare via. Ho sempre fatto le cose con felicità di farle, adesso mi sento sottopressione. Mi sento giudicato, non la sto prendendo bene. Sono cose personali, di famiglia. Sto vivendo male da un po’ e quindi preferisco andare a casa.

Non sto bene, non sto bene qua”, ha detto Michele Dentice dopo essersi scusato con Roberta per quanto da lui affermato sul suo conto. A Uomini e Donne anche Gianni Sperti ha fatto notare ai presenti che probabilmente Michele sarebbe stato eccessivamente preso da Roberta, e che questo lo avrebbe portato a non ragionare lucidamente. Lui e Roberta Di Padua riusciranno ad avere un ulteriore chiarimento in futuro?