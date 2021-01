Orietta Berti ha parlato a Verissimo delle condizioni di salute del marito Osvaldo, che ha avuto il Covid.

Orietta Berti, insieme a Iva Zanicchi, è una delle ospiti della puntata di Verissimo del 16 Gennaio. Le due donne hanno sconfitto il Covid e si sono riprese nel migliore dei modi. In casa di Orietta Berti, però, il virus non se ne è ancora andato del tutto.

Il marito Osvaldo Paterlini è ancora positivo e non sta bene, perché ha avuto una forma molto aggressiva.

Orietta Berti sul marito

Orietta Berti è molto preoccupata per suo marito Osvaldo, positivo al Coronavirus e già alle prese con diversi problemi di salute. La cantante, felicissima di partecipare al suo dodicesimo Festival di Sanremo nella sua carriera, ha spiegato a Verissimo che le condizioni di salute di suo marito non sono ottime in questo momento.

La cantante lo ha sposato nel 1967 e da sempre sono una delle coppie più belle e longeve dello spettacolo. La stessa Orietta Berti ha avuto il Covid ma, nonostante gli strascichi come tosse e stanchezza, è guarita e si sente molto bene. La situazione per Osvaldo è diversa, perché ha diversi problemi di salute, come una malattia agli occhi.

La forma di Coronavirus presa da Osvaldo è più aggressiva e più dannosa.

“Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me” ha dichiarato Orietta Berti. Nonostante queste difficoltà, è pronta per partecipare al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato. “Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda. Non so ancora come mi vestirò, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria” ha dichiarato la cantante.