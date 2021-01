Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 gennaio 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2020.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 gennaio 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 18 al 24 gennaio 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Gemelli, Sagittario, Capricorno e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Le perplessità in amore vanno superate e questa settimana aiuta i più coraggiosi. Se una storia si è interrotta negli ultimi mesi sarebbe meglio non inseguire nessuno ma semplicemente capire cosa è accaduto e provvedere.

Toro

Le giornate migliori sono quelle di metà settimana, ma comunque con Giove dissonante è meglio evitare contrasti. Solo in caso di relazioni impossibili da gestire o troppo complesse da recuperare si può optare per una scelta drastica.

Gemelli

C’è voglia di amare e di recuperare il tempo perduto perché nel 2020 non è andato tutto come desiderato. La cosa strana è che ora possono arrivare emozioni e sensazioni speciali anche se non le si sta cercando.

Cancro

In questo momento, che si preannuncia piuttosto interessante nascono incontri importanti anche se Venere non è completamente dalla propria parte. L’inizio di una relazione o di una amicizia può diventare qualcosa di più ed è da considerare come favorevole.

Leone

Non è questo il momento giusto per dichiarare amore eterno: con Giove e Saturno opposti si può fare anche un incontro trasgressivo o desiderare qualcosa che non si è mai vissuto prima. Attenzione però all’eccesso di entusiasmo.

Vergine

I rapporti con i segni dei Gemelli e della Vergine devono essere gestiti con attenzione e anche il segno dei Pesci ultimamente è sembrato contrario a certe proprie idee. Quanto al lavoro, alcuni progetti che si hanno in mente potranno svilupparsi nei prossimi mesi.

Bilancia

É possibile che i nati sotto questo segno vogliano vivere emozioni nuove e liberarsi di qualche peso legato al passato. Chi vive due storie deve fare una scelta al più presto: Venere è contraria e può portare momenti di forte disagio e disattenzione.

Scorpione

Il consiglio per questa settimana è quello di non tornare sempre sui soliti argomenti e insistere sulle differenze di coppia. Dal punto di vita professionale le proprie idee saranno valorizzate ma non è possibile fare granché a livello economico.

Sagittario

Entro febbraio può nascere una bella emozione e in questo periodo non si escludono ritorni di fiamma. É anche possibile abbattere quel muro di diffidenza che ha comportato, soprattutto agli inizi dell’anno scorso, un forte momento di disagio a livello sentimentale.

Capricorno

Venere è amica di questo segno e ciò promette una stagione importante per gli incontri. Quanto alle coppie, se il proprio legame ha superato qualche burrasca nei mesi passati, ora può andare avanti meglio.

Acquario

Giove nel segno porta una bella capacità di azione. Le storie nate da poco sono interessanti, tanto più che Venere tra qualche settimana sarà nel segno e permetterà di vivere un’emozione in più e lasciarsi andare ad una promessa.

Pesci

Gli incontri che nascono in questo periodo sono interessanti: bene con il segno del Capricorno con cui spesso c’è una forte attrazione anche se con qualche discussione di troppo. Nelle coppie più forti nessun problema, ma se si cerca di recuperare una storia che nel 2020 è finita male si sta perdendo tempo.