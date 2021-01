Denis Dosio ha replicato contro gli haters che lo hanno insultato per la sua forma fisica via social.

Denis Dosio ha deciso di replicare contro gli haters e i detrattori che, sui social, lo hanno insultato e preso di mira per il suo aspetto fisico.

Denis Dosio: il bodyshaming

Con una lunga serie di stories Denis Dosio ha replicato alle critiche degli haters nei suoi confronti che, senza mezzi termini, ha accusato di bodyshaming: “Partiamo dal presupposto che non sono solito fare questo tipo di stories, perché mi scoccia rispondervi, ma oggi vi rispondo una volta per tutte.

Partendo dal presupposto che siete degli incoerenti, ma proprio a livelli altissimi, che se questi commenti tipo: “Denis ha messo la pancetta”, “Il cenone di Natale è ancora lì”, “Sei ingrassato”, “Fai schifo”, li aveste scritti sotto il TikTok di una donna l’avreste tutti chiamato body shaming, avreste detto poverina e sareste stati i primi a chiamare il 118 per denunciare. Invece sotto un ragazzo va tutto bene”, ha scritto l’ex concorrente del GF Vip, visibilmente infastidito per l’episodio.

Non è certo la prima volta che un personaggio famoso è vittima di insulti di questo tipo via social, e in passato oltre a Denis Dosio anche numerosi altri vip hanno denunciato episodi simili attraverso i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denis Dosio (@denisdosio)

Nelle scorse settimane l’ex gieffino è finito al centro del gossip per una presunta liaison con l’ex alunna de Il Collegio Asia Busciantella, comparsa insieme a Dosio in alcuni video su TikTok.