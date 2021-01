Che Dio ci aiuti non va in onda il 28 gennaio: il motivo

Che Dio ci Aiuti rimandato: tutto quello che c'è da sapere sulla puntate del 28 gennaio.

La puntata del 28 gennaio delle fiction con Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti non verrà trasmessa il giovedì per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia Napoli-Spezia. Per rivedere le avventure di Suor Angela bisognerà aspettare solamente qualche giorno.

Che Dio ci aiuti: il 28 gennaio

A causa delle partite di Coppa Italia i fan di Che Dio ci aiuti dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter finalmente rivedere la loro beniamina, suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) sul piccolo schermo. Lo show in programma per il 28 gennaio verrà infatti rimandato al 4 febbraio, con la normale messa in onda su Rai1 alle 21.25. Durante la puntata del 21 gennaio Monica verrà accusata dell’omicidio di un suo paziente, Erasmo e Ginevra avranno modo di scoprire durante una gita fuori porta i loro sentimenti mentre Azzurra sarà protagonista di una stravagante messinscena.

Come andranno a finire le vicende dei protagonisti del convento più insolito della tv? Per saperlo bisognerà seguire le puntate del 21 gennaio e, a seguire, quella del 4 febbraio.

L’attrice Elena Sofia Ricci è l’amatissima protagonista della serie e a proposito del suo ruolo come Suor Angela ha confessato: “Suor Angela è l’eccezione che conferma la mia regola di non volere rimanere troppo a lungo nello stesso personaggio.

A me piace cambiare: storie, registi, generi”. In tanti si sono appassionati alla sua interpretazione e non vedono l’ora di conoscere gli ulteriori sviluppi della serie, giunta finora alla sesta stagione.