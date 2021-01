Lapo Elkann ha rivelato di aver donato un anello di fidanzamento molto speciale alla sua compagna, Joana Lemos.

Lapo Elkann sogna i fiori d’arancio con la campionessa di rally Joana Lemos, a cui avrebbe regalato un prezioso anello di fidanzamento simbolo del loro amore.

Lapo Elkann: l’anello di fidanzamento

Il rampollo della famiglia Agnelli Lapo Elkann non ha fatto segreto di essere più felice che mai accanto a Joana Lemos, e ha raccontato che avrebbe messo al dito della compagna un prezioso anello di fidanzamento.

I due non hanno ancora confermato una data ufficiale per le nozze, ma Elkann ha espresso il suo desiderio di formare al più presto una famiglia. Per quanto riguarda il costoso monile da lui donato alla fidanzata, si tratterebbe di un prezioso anello con diamanti in stile art deco sorretto da una montatura in titanio.

“E’ un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo”, ha dichiarato l’imprenditore, che avrebbe conosciuto Joana proprio sulla pista da rally.

Lei è divorziata e madre di due figli, e a quanto pare anche loro avrebbero accolto Elkann in quella che presto diventerà a tutti gli effetti la sua nuova famiglia: “Joana ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte. A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita”, ha infatti confermato Lapo Elkann.

I due annunceranno presto la data per i fiori d’arancio?