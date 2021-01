Gf Vip, Giulia Salemi difende Pierpaolo: “È un uomo”

Giulia Salemi ha preso le difese della sua nuova fiamma, Pierpaolo Pretelli, di cui è più innamorata che mai.

Sfogandosi con le altre concorrenti al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha preso le difese della sua nuova fiamma, Pierpaolo Pretelli, con cui l’intesa – a suo dire – sarebbe più forte di quella provata con i suoi ex.

Giulia Salemi difende Pierpaolo

Sfogandosi con le altre concorrenti del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha preso le difese del fidanzato Pierpaolo Pretelli che, nei giorni scorsi, è stato al centro di numerose accuse proprio per via del loro rapporto. “Non è vero che è un ragazzino, è un uomo. Quando ne vale la pena lo è al 100%…”, ha dichiarato l’influencer, che ha ammesso di provare per Pierpaolo sentimenti che non aveva provato per nessuno dei suoi ex: “È buono, puro, non ha secondi fini, mi protegge, è un padre di famiglia…”, ha affermato.

I due hanno già riflettuto sul loro “futuro” fuori dalla casa del reality show e Giulia si è detta pronta a vivere per un periodo a Roma, così da poter stare accanto a Pretelli. Per quanto riguarda l’ex velino invece, anche lui ha dato prova a Giulia del suo amore: a sorpresa le ha fatto sapere che le avrebbe concesso il suo posto nella finale del programma. I due lasceranno davvero insieme lo show condotto da Signorini? A causa della liaison sbocciata al GF Vip Pierpaolo aveva dovuto scontrarsi con i suoi familiari e in particolare con suo fratello, Giulio, che era scoppiato in lacrime in diretta tv dopo che anche Alfonso Signorini lo aveva ripreso per il suo comportamento.

Il ragazzo infatti aveva parlato del rapporto tra Pierpaolo e Giulia non rispettando la volontà di suo fratello.