Alberto Matano ha deciso di interrompere il collegamento con un ristoratore di Trieste che ha provocatoriamente deciso di non indossare la mascherina.

Interrogato dal giornalista Giuseppe Di Tommaso sul posto, il ristoratore ha affermato di aver aperto il suo locale oltre all’orario stabilito dal dpcm e quando il giornalista si è accorto che non avesse la mascherina sul volto, ha protestato affermando che non la avrebbe indossata. “Mi sono accorto solo ora che non indossa la mascherina, mi scuso con il pubblico, è una mia mancanza – ha affermato Giuseppe Di Tommaso – noi seguiamo dei protocolli precisi, me ne sono solo adesso, non va bene”.

Alberto Matano taglia il collegamento con il No mask. Da #lavitaindiretta del 21 gennaio 2021 su Rai 1. pic.twitter.com/zo8C6AzasP — LALLERO (@see_lallero) January 21, 2021

Pare che il giornalista abbia continuato a discutere con il ristoratore anche mentre non era in collegamento, chiedendogli di rispettare le regole e indossare la mascherina, senza però ottenere risultati.

Alberto Matano ha dunque deciso di chiudere definitivamente il collegamento. “Mi censurate?”, ha chiesto il ristoratore, e il conduttore ha prontamente ribattuto: “No, è una questione di sicurezza per lei e per il nostro inviato. Noi siamo vicini ai ristoratori, non faccia polemica, siamo qui a documentare i vostri problemi, ma la mascherina è un presidio di sicurezza per tutti noi che siamo obbligati ad utilizzare. Chiudo il collegamento e mi scuso col pubblico a casa”, ha affermato.