Carlo Cracco ha condiviso il menù della settimana, interrompendo il suo momento di silenzio social.

Nelle ultime settimane Carlo Cracco è rimasto in silenzio sulle sue pagine social. Il suo ultimo post risale al mese di dicembre 2020, poco dopo il giorno di Natale, e mostrava il suo panettone. Da quel momento è rimasto in silenzio, si è preso una pausa dai social ma non dal lavoro.

Novità per Carlo Cracco

Qualche giorno fa Carlo Cracco è tornato in televisione insieme a Luciana Littizzetto, nella cornice di Matera, per esprimere il loro sostegno a tutti i ristoratori italiani. Un modo per sostenere e dare voce a coloro che, come Cracco, hanno dovuto fare i conti con tutti i cambiamenti, come chiusure, aperture e regole anti-Covid. Il mondo della ristorazione è sempre più in difficoltà. Ora al centro dell’attenzione ci sono delle grandi novità che sono state proposte da Carlo Cracco.

Lo chef, prima che l’Italia diventasse zona rossa per le festività natalizie, aveva annunciato la riapertura dei suoi ristoranti. Ancora una volta, però, i piani sono stati stravolti da una nuova chiusura.

In queste ultime ore Carlo Cracco è tornato a farsi sentire su Instagram, nelle Stories, dove ha presentato il nuovo menù settimanale ideato da lui, con cui ha accettato la sfida dell’asporto, con grande felicità di tutti i suoi clienti, che sono immediatamente corsi ad ordinarlo.

Lo chef ha presentato il menù settimanale per permettere a coloro che hanno voglia di godersi i suoi piatti di ordinarli direttamente da casa. I piatti sono davvero prelibati e molto vari e possono diventare un momento di splendida felicità per il palato anche nelle giornate di clausura forzata.