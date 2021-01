La gara Napoli-Spezia non mette a rischio la messa in onda di “Che Dio ci aiuti”.

Molti telespettatori, in vista di giovedì 28 gennaio, si sono preoccupati per le sorti della prossima puntata di “Che Dio ci aiuti“, fiction con Elena Sofia Ricci in onda su Rai 1. Il timore era dettato dalla coincidenza dell’evento con la gara di Coppa Italia tra Napoli e Spezia.

La buona notizia è che nessuno dei due appuntamenti verrà soppresso. La Rai ha infatti trovato il modo per accontentare ogni esigenza.

Che Dio ci aiuti o Coppa Italia?

L’emittente televisiva di Stato ha deciso che giovedì 28 gennaio su Rai 1 andrà regolarmente in onda la nuova puntata di “Che Dio ci aiuti“, mentre su Rai 2 ci sarà spazio per la Coppa Italia, a partire dal pre-partita, con il fischio di inizio di Napoli-Spezia fissato alle ore 21.00.

Nessun cambiamento drastico dunque nel palinsesto.

Le anticipazioni della quinta puntata

Nella quinta puntata di “Che Dio ci aiuti” arriverà al Convento di Assisi lo zio della piccola Penny. Azzurra, tuttavia, non sembra convinta dall’uomo e non avrà tutti i torti sul suo conto. Monica intanto si convince a consultare uno psicologo insieme ad Emiliano, ma inizia ad avere dei dubbi sulla loro relazione. Colpi di scena in vista anche tra Nico e Ginevra.