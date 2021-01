Botta e risposta a distanza tra Milly Carlucci ed Alfonso Signorini: a decretare il vincitore sarà lo share.

Venerdì 28 gennaio avrà inizio la nuova edizione de Il cantante mascherato, molto apprezzato la scorsa stagione. L’enigmatico talent show sarà l’arma della Rai contro il Grande Fratello Vip, che è tornato in onda nel doppio appuntamento. Alfonso Signorini, a tal proposito, ha lanciato una frecciata a Milly Carlucci, la quale non ha esitato a ribattere a tono.

A decretare il vincitore della diatriba non potranno che essere i telespettatori.

Scintille tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, durante una puntata di Casa Chi, non si era trattenuto: “Che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti”, aveva detto in merito alla propria fedele fetta di pubblico. Il conduttore del Grande Fratello Vip, dunque, non teme nessuno. Le dichiarazioni al vetriolo, tuttavia, non sono andate giù alla collega.

Milly Carlucci, intervenuta in conferenza stampa, ha replicato con serenità: “La televisione non è una guerra armata tra eserciti schierati”, ha detto. E ci ha tenuto a precisare che la Rai non ha messo in atto nessuna “strategia particolare” per contrastare la concorrenza del noto reality show. “Se effettivamente qualcuno ha fatto dei ragionamenti è stata la concorrenza”, ha concluso.