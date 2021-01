"Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre", ha rivelato Antonella Elia.

Antonella Elia è finita nel mirino per una lite con Samantha De Grenet. In una puntata del Grande Fratello Vip, infatti, l’opinionista aveva criticato la concorrente per essere ingrassata. Non aveva considerato, tuttavia, che l’aumento di peso era dovuto alla lotta contro un tumore, come aveva rivelato la ex modella nella casa più spiata d’Italia.

Dopo avere ricevuto un gran numero di critiche sui social network la showgirl si è dunque scusata e ha voluto rivelare di avere avuto anche lei il cancro.

La rivelazione di Antonella Elia

Sulle pagine di Panorama Antonella Elia si è messa a nudo, raccontando la sua lotta contro il tumore al seno. Una vicenda inedita, dato che prima non ne aveva mai parlato. Sul suo corpo mostra ancora i segni dell’intervento.

“Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore.

Un carcinoma ‘in situ’. Ci sono passata anche io e non l’ho mai detto. In questi ultimi giorni ho capito che non dovevo vergognarmi e mi sono raccontata. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità“, ha rivelato la showgirl.

E ha aggiunto: “Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto.

Mi sono messa a nudo per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo“.