Lo show di Tommaso Zorzi, andato in onda su Mediaset Extra, ha fatto il boom di ascolti.

Tommaso Zorzi è sempre più protagonista al Grande Fratello Vip. L’influencer non ha mai nascosto le sue doti da leader. Entusiasta, trascinatore e costantemente al centro dell’attenzione. Alfonso Signorini stesso un gran numero di volte lo ha chiamato in causa per condurre a tratti il reality show.

Qualche giorno fa il concorrente ha avuto finalmente una occasione tutta sua. Ha infatti creato un suo programma dentro al programma.

Lo show di Tommaso Zorzi

Nella serata di mercoledì 27 gennaio, dentro la casa del Grande Fratello Vip, è andato in scena il Late Show condotto proprio da Tommaso Zorzi. I telespettatori hanno potuto guardarlo su Mediaset Extra, canale che trasmette giornalmente le immagini registrate nell’abitazione più spiata d’Italia. Lo share del canale si è triplicato.

Oltre 334.000 infatti erano sintonizzate proprio per assistere allo show a cura dell’influencer, che era stato preannunciato anche da Alfonso Signorini durante la puntata del lunedì precedente.

Tommaso Zorzi, con una particolare cura per i dettagli, ha dato il via a interviste, quiz e altre genere di prove che hanno tenuto il pubblico incollato al televisore. Ovviamente i protagonisti del Late Show non sono stati altro che i concorrenti del Grande Fratello Vip.