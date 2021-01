C’è posta per te, Stephanie tradisce Luca: il marito la perdona

Stephanie ha chiesto l'aiuto del programma per chiedere perdono al marito dopo averlo tradito. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 30 gennaio 2021 con la quarta puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti della trasmissione Stephanie che ha chiesto l’aiuto del programma per chiedere perdono al marito dopo averlo tradito. Ecco cosa è successo.

Stephanie tradisce Luca

Nel corso della puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 30 gennaio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Stephanie. Quest’ultima è stata lasciata dal marito dopo che quest’ultimo ha scoperto il suo tradimento. “Perché l’ho tradito? Me lo chiedo ancora, perché ho dedicato la mia vita a Luca e ai nostri figli.

Forse mi sono mancate le attenzioni, gli auguri di compleanno, i ti amo che c’erano solo ogni tanto”.

Mamma a tempo pieno, non ha mai fatto un’uscita da sola, fino a quando non ha conosciuto un ragazzo siciliano che viveva ad Amsterdam e che ha visto solo una volta, ovvero quando c’è stato il tradimento.

Dopo aver appreso quanto successo, quindi, Luca ha deciso di lasciarla, con i fratelli di lui che hanno insultato Stephanie nella chat famigliare, mentre la madre di lui non le parla più.

Una volta di fronte a Luca, alla madre di lui e ai fratelli del marito, Stephanie ha quindi chiesto scusa: “Siete una famiglia di sani principi, mi prendo tutte le responsabilità e vi chiedo scusa. Chiedo scusa anche a te, amore mio. Mi manchi, mi mancate tutti. In questi mesi ti ho ripetuto tanto che ti amo, ma dopo l’errore che ho fatto non riesci a perdonarmi”. Maria De Filippi ha quindi cercato di spiegare quelli che potrebbero essere stati i motivi che hanno spinto la donna a tradire il marito. “Ci è cascata perché lui le scriveva cose carine e la faceva sentire importante”. Luca, quindi, ha definito il tradimento: “un errore da ragazzina“. Per poi aggiungere: “Deve crescere”. Alla fine ha accettato di aprire la busta e riabbracciare la moglie.