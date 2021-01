Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ha commentato l’incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, rivelando anche la reazione degli autori.

Alfonso Signorini sull’incontro tra Zorzi e Oppini

Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione sul confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini verificatosi all’interno della casa del GF Vip. A questo proposito, ha ammesso: «A me l’incontro tra Francesco e Tommaso è piaciuto tantissimo e lì c’è stata una divergenza di vedute rispetto ai miei autori che hanno espresso perplessità. Nel senso che, chiaramente, sulla carta l’intervento sembrava non giovare agli interessi stessi del programma perché Francesco non si è presentato davanti a Tommaso dicendo ‘resisti, vai!’.

Al contrario, ha spiazzato tutti dicendo al suo amico ‘cerca di seguire il meglio per te, fai quello che ti senti di fare’. Gli ha lasciato la massima libertà. Mi è piaciuto tanto il tipo di reazione che queste parole hanno suscitato dentro Tommaso, che è uscito rafforzato da questo incontro, è determinato a non voler cedere alla sua ansia, ma vuole uscire più forte e vincitore sulla sua stessa ansia».