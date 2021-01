Giulia De Lellis si è scagliata contro Alfonso Signorini, dopo aver assistito all’ennesimo incontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha fatto discutere l’ennesimo incontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, giunto in studio con Andrea Zelletta per scoprire chi dei due si sarebbe accaparrato uno dei posti da finalista.

In questa circostanza, sono state diverse le allusioni al precedente rapporto creatosi all’interno della casa più chiacchierata d’Italia tra i cosiddetti Gregorelli.

Un simile contesto ha fatto infuriare l’ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, che si è scagliata contro Alfonso Signorini a colpi di storie su Instagram.

Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini

Giulia De Lellis non ha gradito le affermazioni pronunciate dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, in merito agli occhi di Pierpaolo Pretelli che ancora brillerebbero ammirando l’ex-concorrente del programma, Elisabetta Gregoraci.

A questo proposito, la De Lellis ha scelto di esprimere la propria opinione tramite storie pubblicate sui suoi account social nelle quali invita Signorini a dimenticare i Gregorelli e lasciare ai Prelemi la libertà di vivere la storia d’amore nata dopo l’abbandono del reality da parte della Gregoraci.

Le parole di Giulia De Lellis sono state le seguenti: «Io non seguo molto il GF Vip, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che brutte cose, tristi… ‘Giulia non c’è’, ah, ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla? Giulia è la sua attuale fidanzata e lei, Elisabetta, la sua ‘vecchia fiamma’. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò… che tristezza solo questo! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok, le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti.

Forza bella Giuli! Sei troppo buona. Scusate, ma dovevo proprio! Non odiatemi! Alfonso porta pazienza anche tu, ma quei ragazzi lasciateli stare dai! Grande Fratello ti ho tanto odiato quanto amato… in fondo, fondo, fondissimo».