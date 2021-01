Il mondo della musica rock ha perso una delle sue leggende. È morto all’età di 77 anni il chitarrista e co-fondatore degli Animals Hilton Valentine. A dare l’annuncio della morte del chitarrista la casa discografica Abkco Music & Records che su Twitter ha dichiarato come le sonorità di Valentine abbiano influenzato “il suono del rock and roll per i decenni a venire”.

Membro degli Animals dal ‘63 al 66 con il brano “The House of the Rising Sun” ha fatto cantare intere generazioni diventando uno dei brani più famosi della storia del Rock.

La band poi si sciolse nonostante varie reunions nel corso degli anni. Nel 1994 il coronamento della sua carriera con l’inserimento della sua stella nella walk of fame insieme agli membri del gruppo degli Animals. Come solista ha pubblicato diversi album da solista uno degli ultimi in ordine di tempo “Skiffledog on Coburg Street” del 2011.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine‘s family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

— ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021