Amadeus torna sui suoi passi: "Condurrò io Sanremo, ma il pubblico dovrà esserci".

Le sorti di Sanremo sono ancora un rebus. Amadeus, insieme a Fiorello, aveva minacciato di tirarsi indietro a seguito del mancato via libera delle autorità per la presenza di figuranti tra il pubblico dell’Ariston. Adesso, tuttavia, il conduttore sembrerebbe avere cambiato idea.

Sarà lui a salire sul palco, anche se non vuole mollare e punta ad avere una platea vuota.

Amadeus sarà a Sanremo

L’indiscrezione sul dietrofront di Amadeus arriva dall’Ansa. Il conduttore, secondo la nota agenzia di stampa, avrebbe maturato la decisione di andare avanti, nonostante le numerose restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus, tra cui la sempre più sicura assenza del pubblico all’Ariston. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che lo showman non vorrebbe lasciare a casa le tante persone che stanno lavorando alla realizzazione del Festival.

In questi mesi di pandemia, infatti, tantissimi lavoratori del mondo dello spettacolo sono rimasti disoccupati.

Il pubblico

Resta, dunque, il nodo relativo al pubblico. Amadeus infatti è convinto che l’Ariston non debba essere trattato come un teatro, bensì come uno studio televisivo. Le regole sono diverse e nel secondo caso decisamente meno strette, seppure nel rispetto delle norme di sicurezza. Per comprendere cosa accadrà, tuttavia, bisognerà attendere notizie da Silvio Brusaferro.