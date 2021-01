C’è posta per te, Anna vuole recuperare il rapporto con il figlio

Tra i protagonisti mamma Anna, che ha chiesto l'aiuto del programma per cercare di recuperare il rapporto con il figlio Francesco.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 30 gennaio 2021 con la quarta puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti mamma Anna, che ha chiesto l’aiuto del programma per cercare di recuperare il rapporto con il figlio Francesco. Ecco cosa è successo.

La storia di mamma Anna

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 30 gennaio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di mamma Anna, intenta a recuperare il rapporto con il figlio Francesco. La donna ha raccontato del suo matrimonio naufragato e a tal proposito ha dichiarato: “Lui è un buon lavoratore, mi ha fatto crescere, ma mi chiamava anche ‘idiota’ davanti a tutti”.

All’ennesimo litigio, quindi, ha deciso di andarsene, con i suoi tre figli che hanno deciso di restare con il padre. Lei, dal suo canto, è andata dalla madre a 800 chilometri di distanza. In seguito ha avuto una figlia da un altro uomo ed è riuscita a recuperare i rapporti con due dei suoi figli, ovvero Domenico e Ilaria.

L’altro figlio Francesco, invece, non vuole avere rapporti con lei e proprio il ragazzo, quindi, è il destinatario di C’è posta per te.

“Mi hai escluso dalla tua vita da cinque anni. Non ho mai voluto abbandonarvi. Non posso essere felice senza di te. Non so cosa ti piace oggi, mi aggrappo ai miei ricordi, di quanto giocavi con i tuoi Dragonball”, ha affermato la signora Anna, rivolgendosi al figlio. Quest’ultimo, dal suo canto, ha replicato: “Lo so che litigava tanto con papà. Sono fatti loro, ho sempre detto che se due non vanno d’accordo devono separarsi. Ha fatto bene ad andarsene, è il modo in cui l’ha fatto. Lei ci ha chiesto di andare con lei, in pratica ci ha chiesto di lasciare tutto, gli amici, i cugini, la nostra vita. Poteva mandare via papà. Lui avrebbe combattuto ma alla fine se ne sarebbe andato. Se una persona tiene ad un’altra lo dimostra. 800 chilometri sono 800 chilometri. Le alternative si trovano. Lei voleva andarsene. So che non voleva abbandonare noi, ma voleva allontanarsi”. Alla fine Francesco ha deciso di non aprire, con la madre che ha affermato: “Il fatto che non ha aperto mi fa male”.