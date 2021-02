GF Vip, Alda D’Eusanio squalificata? La decisione del pubblico

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso che Alda D'Eusanio può continuare a rimanere nella casa più spiata d'Italia.

Da poco concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio si è già resa protagonista durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia di uno scivolone che non è passato inosservato.

Alda D’Eusanio al GF Vip

Entrata da pochi giorni nella casa più spiata d’Italia, Alda D’Eusanio si è resa protagonista di un’affermazione che non è passata di certo inosservata.

Il noto volto del mondo dello spettacolo, infatti, ha affermato: “Ma perché, vedi qualche ne**o da queste parti, scusa??“, Una battuta con cui sicuramente non voleva offendere nessuno, ma che in ogni caso ha comunque destato particolare interesse.

Se tutto questo non bastasse bisogna fare i conti con un precedente. Il cantante Fausto Leali, infatti, è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia per aver pronunciato la stessa parola nei confronti di Enock Barwuah.

In questo caso, però, la D’Eusanio non si è rivolta a nessuna persona in particolare e proprio per questo motivo il Grande Fratello ha deciso di lasciare la decisione in mano al pubblico attraverso un televoto flash. Alla fine il pubblico a casa ha deciso che la D’Eusanio può rimanere nella casa del Grande Fratello Vip.