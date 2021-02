L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà ospite per la prima volta in Italia del programma Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio.

Per la prima volta l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà ospite in esclusiva televisiva in Italia, e lo sarà domenica 7 febbraio all’interno del programma di Rai 3 Che tempo che fa. Obama sarà intervistato per l’occasione dal padrone di casa Fabio Fazio, con il quale molto probabilmente disquisirà dell’attualità e dello scenario politico internazionale, a cominciare dall’elezione del suo ex vice Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti.

Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti @BarackObama a @chetempochefa.

Ad annunciare la presenza di Obama in trasmissione è stato lo steso Fazio sul proprio account Twitter, che ha scritto: “Domenica 7 febbraio il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama a Che tempo che fa.

Thank you Mr. President!!!”. È probabile che nel corso dell’intervista l’ex presidente Usa parli anche del suo ultimo libro, dal titolo Una terra promessa.

Non è certo la prima volta che Fazio intervista un uomo politico internazionale: già nel 2019 infatti il conduttore si recò all’Eliseo per parlare con il presidente francese Emmanuel Macron.