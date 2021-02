Marc Wilmore, particolarmente conosciuto per il suo ruolo di sceneggiatore de ‘I Simpson’ è morto poco dopo essere risultato positivo al Covid.

La pandemia causata dal coronavirus continua a mietere vittime a livello mondiale e su suolo americano. I contagi, infatti, si diffondono rapidamente negli Stati Uniti d’America coinvolgendo spesso anche i personaggi del mondo dello spettacolo. In questo contesto, dopo il decesso per Covid dell’87enne Larry King, è stata recentemente comunicata la prematura scomparsa dello scrittore 57enne Marc Wilmore.

Marc Wilmore, morto lo sceneggiatore de ‘I Simpson’

Marc Wilmore si è spento poco dopo aver contratto il SARS-CoV-2, nella giornata di sabato 30 gennaio: la notizia è stata diffusa dal fratello Larry Wilmore, noto comico americano, tramite il proprio account Twitter.

Il tweet scritto da Larry Wilmore, pubblicato domenica 31 gennaio, dichiara quanto segue: «Il mio dolcissimo fratello, Marc Edward Wilmore, è deceduto la scorsa notte mentre stava combattendo contro il COVID e altre patologie che lo hanno afflitto per molti anni.

Mio fratello era un angelo: la persona più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. Ti voglio bene fratellino».

La carriera lavorativa del 57enne Marc Wilmore

La carriera lavorativa di Marc Wilmore nel mondo dello spettacolo statunitense è stata particolarmente prolifica ed è iniziata nel corso degli anni Novanta. In quel periodo, l’uomo ha collaborato all’adattamento televisivo di Harry and the Henderson. Successivamente, Wilmore è stato assunto dalla Fox, dando il proprio contributo a In Living Color.

Tra il 2002 e il 2015, ha fatto parte del team che si occupa della famosa serie tv d’animazione per adulti The Simpson, sceneggiando dodici episodi che narrano le vicende della gialla famiglia di Springfield creata di Matt Groening.

Dopo aver lasciato I Simpson, Marc Wilmore ha impiegato le sue energie creative in altri progetti televisivi tra i quali è possibile annoverare la più attuale, ma ugualmente acclamata, serie d’animazione per adulti battezzata F is for Family.

LEGGI ANCHE: I Simpson prevedono gli avvenimenti del 2021: cosa accadrà?