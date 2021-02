Alda D'Eusanio ha svelato la sua reale opinione su Maria De Filippi: non è positiva.

Tra Alda D’Eusanio e Maria De Filippi non scorre buon sangue. La neo-concorrente del Grande Fratello Vip, che ha già sfiorato la squalifica, si è sempre distinta per alcune dichiarazioni sopra le righe. Le parole non proprio al miele, in questo caso, sono state rivolte nei confronti della regina di Mediaset.

La regia, a fronte di tale commento, ha preferito staccare.

Alda D’Eusanio contro Maria De Filippi

Le dichiarazioni al vetriolo di Alda D’Eusanio su Maria De Filippi sono arrivate dopo la puntata di lunedì 1 febbraio. Di notte la conduttrice stava parlando con la prima finalista Dayane Mello, alla quale ha chiesto: “Chi sta meglio di te? Maria De Filippi?”. Le due coinquiline discutevano in merito al tenore di vita dei personaggi del mondo dello spettacolo.

La modella brasiliana non ha negato di sentirsi un gradino sotto la regina di Mediaset.

Piccata è arrivata la risposta di Alda D’Eusanio: “Stiamo parlando di una persona che è sempre in tv. Non ha idea di cosa voglia dire avere un figlio”, ha detto. Il Grande Fratello ha preferito censurare l’ennesima dichiarazione discutibile della concorrente, che in questi giorni ne ha dette davvero di tutti i colori. La regia ha così staccato audio e video della scena.