GF Vip, Antonella Elia appoggia Giulia e attacca Dayane

Nel corso della trentaseiesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato del rapporto tra Giulia Salemi, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Sull’argomento è intervenuta anche Antonella Elia, con l’opinionista che ha manifestato il proprio appoggio nei confronti di Giulia, finendo invece per attaccare Dayane Mello.

Ecco cosa è successo.

Antonella Elia su Giulia e Dayane

Alfonso Signorini ha dato il via alla trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip parlando del rapporto tra Giulia Salemi, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha definito la Salemi “parac**a” dato che ha deciso di nominare Carlotta, con Dayane Mello che manifesta di pensarla allo stesso modo del noto influencer.

Sull’argomento è intervenuta anche Antonella Elia che ha voluto dare tutto il suo appoggio alla Salemi, mentre ha attaccato Dayane Mello.

A tal proposito, infatti, ha affermato: “Tu riesci a diventare amica intima degli ultimi arrivati. Sempre (…) Non sai creare amicizie vere”. A proposito di Giulia Salemi, inoltre, il conduttore ha parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. “Ma ho visto che Giulia è un po’ nervosa, soprattutto dopo l’ultima puntata. Non so dire però se era più nervosa o più gelosa”, ha infatti affermato Signorini.

La Gregoraci, dal suo canto, ha subito preso la parola, riuscendo così a mettere a tacere qualsiasi rumors: “Sono molto felice che Pierpaolo sia in finale, ma non preoccuparti per la cena, andiamo tutti insieme! Giulia stai serena e non preoccuparti, verrà anche Alfonso con noi“.

Signorini a quel punto, rivolgendosi alla Salemi ha affermato: “Continuate la vostra storia perché che voi due vi volete bene si vede da qui. Giulia, non stare a sentire queste merdacce in studio e goditela. Noi siamo qua a rosicare per voi”.