Tommaso Zorzi ha rivelato ai coinquilini alcune confidenze fattegli da Samantha De Grenet: grande imbarazzo nella casa.

Samantha De Grenet avrebbe voluto che le confessioni intime fatte a Tommaso Zorzi rimanessero tali, ma ciò non è accaduto. L’influencer ha chiamato a raccolta gli altri conquilini per raccontare cosa gli aveva raccontato sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi. Profondo imbarazzo per l’ex modella, che alla fine si è rassegnata.

La regia, intanto, ha preferito staccare, ma ormai era un po’ tardi.

Le rivelazioni su Samantha De Grenet

“La Samy giorni fa, parlando della sua esperienza all’Isola, mi fa: ‘Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni… Immagina aprire un secchio e trovare i ricordini degli altri…’“, ha rivelato Tommaso Zorzi ai coinquilini. Dettagli imbarazzanti che Samantha De Grenet avrebbe preferito che l’amico tenesse per sé. Ma l’influencer ha continuato. “Mi ha detto che è dovuta andare dal medico a fare una peretta… Non ha funzionato… Il dottore le ha fatto quindi la manovra…“.

Gli autori, a questo punto, hanno staccato audio e video, ma a quel punto l’andazzo della conversazione era ormai chiaro ai telespettatori. Successivamente le telecamere sono tornate sul gruppetto e, soltanto al termine dell’imbarazzante discorso, anche i microfoni sono stati riattivati.