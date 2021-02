Morte fratello Dayane Mello, i vip vogliono uscire lunedì

Con la scomparsa del fratello di Dayane Mello i Vip hanno chiesto che sia anticipata la finale del programma in segno di rispetto.

“Lunedì facciamo la finale e usciamo tutti, chi c’è c’è”. Questa la proposta che viene dalla concorrente del Grande Fratello Vip Samantha De Grenet in seguito alla scomparsa del fratello 27enne di Dayane Mello deceduto durante l’incidente stradale. Una proposta questa di Samantha De Grenet maturata in segno di rispetto verso Dayane Mello e che ha incontrato il favore degli altri inquilino della casa.

Nel frattempo Di fronte ad avvenimento così doloroso è stato data la scelta a Dayane Mello di proseguire con il reality o uscire. Almeno per il momento avrebbe deciso di proseguire motivando la sua decisione di sentirsi come a casa insieme agli altri inquilini. Certo è che con questa importante scelta in ballo e la scomparsa del giovane fratello di una concorrente l’atmosfera stessa nella casa è cambiata e non è più la stessa.

Dayane Mello, i Vip chiedono la finale

La morte del giovane Lucas a soli 27 anni nel corso di un incidente stradale ha scosso completamente gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello Vip, portando gli inquilini della casa a chiedere che si faccia in anticipo la finale del Reality Show in segno di rispetto verso il lutto della sorella Dayane Mello.

Ad invocare in particolare la finale Samantha De Grenet che con il favore degli altri inquilini della casa ha proposto: “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti.

Lunedì facciamo la finale, chi c’è c’è. Arriviamo a lunedì e poi ciao, usciamo tutti. Facciamo tutti così”. Eppure sembra che almeno per il momento Dayane voglia proseguire rimanendo nella casa del Grande Fratello Vip: “Non ho nessuno fuori, qui almeno ho voi. Siete diventati la mia famiglia”.