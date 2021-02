Dayane Mello ha potuto assistere in videochiamata alla veglia funebtre del fratello Lucas, morto a 26 anni in un incidente stradale.

Momenti drammatici al Grande Fratello Vip. La produzione ha dato a Dayane Mello la possibilità di seguire la veglia funebre del fratello Lucas, morto in un incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, in videochiamata. Un modo per stare vicina alla sua famiglia, seppure da molto lontano.

L’ex modella brasiliana ha infatti scelto di restare nella casa nonostante il lutto.

Dayane Mello e la veglia funebre

Dayane Mello non sarebbe potuta arrivare in Brasile in tempo per il funerale del fratello Lucas. Le restrizioni dettate dall’emergenza Coronavirus e in particolare dalla diffusione della variante brasiliana, infatti, non lo avrebbero permesso. L’ex modella ha dunque preferito essere consolata dai coinquilini in questi momenti difficili.

La ragazza, nella mattinata di giovedì 4 febbraio, ha parlato con il papà e con il fratello Juliano, che qualche settimana fa le aveva inviato un video-messaggio dal Brasile, nonché con l’ex compagno Stefano Sala e con la piccola Sofia, a cui è stata data la tragica notizia relativa alla morte dello zio.

Inoltre, Dayane ha avuto la possibilità di seguire in diretta la veglia del fratello, scomparso a soli 26 anni, in videochiamata con la famiglia.