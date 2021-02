Francesco Oppini ha confessato che, se dovesse sposarsi, Tommaso Zorzi sarebbe sicuramente suo testimone di nozze.

Francesco Oppini è diventato grande amico di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip e, dopo il suo addio al reality show, ha confessato che sceglierebbe l’influencer come testimone di nozze.

Francesco Oppini e Tommaso: le nozze

Francesco Oppini vuole sposare la sua fidanzata, Cristina Tomasini? A quanto pare il progetto dei fiori d’arancio non sarebbe da escludere, anche se per il momento la coppia ha ammesso di avere altre priorità.

Il figlio di Alba Parietti ha confessato che se dovesse scegliere qualcuno per fargli da testimone di nozze quello sarebbe sicuramente Tommaso Zorzi, l’amico conosciuto al Grande Fratello Vip che ha ammesso apertamente di essersi preso una vera e propria “cotta” per lui.

“Fra ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua”, ha detto Tommaso, che ha stabilito con Francesco Oppini un rapporto di stima e reciproco affetto.

L’ex concorrente non avrebbe dubbi: sicuramente Tommaso sarebbe suo testimone, ma anche gli altri concorrenti della quinta edizione del reality show sarebbero invitati alle sue nozze: “Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando”, ha confessato Francesco Oppini, che una volta tornato a casa non ha smesso di tifare per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip.