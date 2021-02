"Che poi questa qui c’ha uno che la mena": con queste parole la D'Eusanio ha parlato del marito della Pausini. La cantante è passata ad azioni legali.

Alda D’Eusanio è la nuova e ultima entrata nella casa del Grande Fratello Vip. In soli sette giorni, la celebre opinionista si è lasciata andare a diverse dichiarazioni che hanno suscitato inevitabili polemiche. Ha rischiato di essere squalificata (poi salvata dal pubblico per mezzo del televoto), ha criticato l’ex marito della Ruta ed espresso il suo giudizio sulla De Filippi.

Ora Alda D’Eusanio è finita nel mirino di una nuova polemica: le ultime dichiarazioni su Laura Pausini e Paolo Carta (suo marito e chitarrista) non potevano passare inosservate. La coppia è passata ad azioni legali, come ha reso noto il suo ufficio stampa.

Alda D’Eusanio, le sue dichiarazioni sulla Pausini

Quando, poco prima della diretta del venerdì, nella casa si sono sentite le note di una canzone di Laura Pausini, la D’Eusanio ha pronunciato una dichiarazione infelice.

Sicuramente irrispettosa nei confronti della cantante e della sua famiglia.

“Che poi questa qui c’ha uno che la mena”, ha commentato la concorrente rivolgendosi a Samantha De Grenet. “La concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di brutto”, ha aggiunto.

Sui social le sue dichiarazioni non sono passate inosservate e sono subito scoppiate non poche polemiche. Anche la De Grenet è rimasta senza parole, ma non ha creduto a quanto detto dalla sua coinquilina. Infatti, le ha risposto: “Ma che dici? Sei pazza? Si amano da impazzire“. A quel punto la telecamera ha staccato la diretta e si è soffermata sulla stanza blu.

Azioni legali, la comunicazione dell’ufficio stampa

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave e insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne“, è il commento di Laura Pausini e del marito Paolo Carta.

Goigest, l’ufficio stampa dei due artisti, fa sapere che: “L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al Gf Vip su Laura Pausini e Paolo Carta”.