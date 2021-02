L'attrice Laura Chiatti ha annunciato su Instagram la morte dell'amico di famiglia Fabrizio: "Oggi è un giorno nero".

Lutto per l’attrice Laura Chiatti, che nella giornata del 6 febbraio ha annunciato sul proprio profilo Instagram la morte dell’amico Fabrizio. La scomparsa dell’uomo ha portato l’attrice ha scrivere un lungo post di cordoglio, ricordandolo per tutti i momenti belli passati assieme e per l’insopportabile senso di vuoto ora che egli non c’è più.

Nel post, pubblicato nel pomeriggio, Laura Chiatti ha voluto ricordare l’amico con le seguenti parole: “Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’ allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità.

Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo “arrivederci “ ci hai trovati tutti li , noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre , pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta , per ricordarci che la vita è bella”.

L’attrice ha poi concluso il messaggio così: “Ora però aiutaci , aiutaci a capire.

Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio. Ciao amico”. A corredo del post sono decine i messaggi di condoglianze dei fan rivolti all’attrice, tra chi non riesce a credere alla scomparsa dell’uomo e chi invece si limita a manifestare il proprio dispiacere.