Leonardo Pieraccioni ha lasciato ai social il ricordo della sua Miu.

Ore di profonda tristezza per Leonardo Pieraccioni. L’attore ha rivelato su Facebook di avere perso la sua gatta, Miu. In un tenero post ha voluto dunque dare un ultimo saluto alla sua fedele amica a quattro zampe, che come si evince dal lungo messaggio per anni è stata al suo fianco.

In tanti, tra i commenti, gli hanno manifestato vicinanza: oltre 4000 commenti e 1300 condivisioni a poche ore dalla pubblicazione.

Il post di Pieraccioni

“Un ultimo applauso alla vecchia Miu! Gatta fantastica, autonoma, aveva le chiavi di casa, andava e tornava quando voleva. L’ultimo giorno respirava pochissimo, allora l’ho chiamata forte: “Miu!!!”. Lei è improvvisamente zompata in piedi, è tornata piccina, è saltata sul davanzale della finestra, si è voltata e finalmente mi ha parlato: “ciao bellino, siamo stati bene insieme!”.

Ha fatto una specie di sorriso, poi è sparita lasciandomi un bellissimo ricordo e un sacchetto di croccantini a metà”. Lo ha scritto Leonardo Pieraccioni in un commovente post sulla sua pagina Facebook con in allegato una fotografia insieme alla gatta.