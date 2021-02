Maria Teresa Ruta ha deciso di dare un prezioso consiglio a Giulia Salemi dopo la sua lite con Tommaso Zorzi.

Giulia Salemi sta vivendo una situazione molto complicata al Grande Fratello Vip, dove ancora una volta è tornata ad affrontare Tommaso Zorzi in merito all’esclusione del primo ballottaggio.

Giulia Salemi e Maria Teresa

Giulia Salemi si è sfogata con Maria Teresa Ruta dopo che, nelle ultime settimane, ha vissuto equilibri sempre più tesi al Grande Fratello Vip anche a seguito delle sue discussioni con Tommaso Zorzi.

Maria Teresa ha messo in guardia la concorrente, suggerendole anche di fare attenzione ai sentimenti che lei prova per Pierpaolo:

“Ti devi renderti conto che sei tanta roba, sei una bella persona che ha dimostrato di sapersi battere. Sei una persona con tante sfaccettature, molto completa e ricca dentro, che è maturata però hai l’animo fragile da un punto di vista affettivo […] Leggi tra le righe, serpeggiava un gioco quindi ti sarai presa una cotta per Pierpaolo, ma bisogna leggere tra le righe.

Due forti insieme capito, io penso che sia umano e naturale pensarlo a parte di qualcuno. Adesso che lui è finalista, se poco poco lui aveva delle cose da dire a lui non potendole dire a te… Hanno fatto lo stesso gioco con me e con Guenda”, ha dichiarato Maria Teresa. Nelle scorse ore Giulia si è confrontata anche con Andrea Zenga, che se l’era presa per la frecciatina indirizzata contro di lui da Giulia Salemi per la bottiglia di vino bevuta in gran segreto insieme a Tommaso Zorzi.

Al momento sembra che i due si siano chiariti, e nella diretta dell’8 febbraio Giulia tornerà senza dubbio a confrontarsi con Tommaso.