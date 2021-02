Valentino Rossi ha raccontato tutto il suo amore per la fidanzata, Francesca Sofia Novello.

Per la prima volta Valentino Rossi ha infranto la propria peculiare riservatezza per parlare della sua importante storia d’amore con Francesca Sofia Novello, a cui è legato dal 2016.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Oggi Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono più felici e innamorati che mai.

Usciti allo scoperto nel 2017 dopo un anno d’amore, i due hanno presto smesso di nascondersi e il campione ha voluto svelare i suoi sentimenti per la giovanissima modella, con cui sembra che un giorno vorrà costruire una famiglia:

“È che ci siano trovati, abbiamo caratteri simili, è una donna votata al buonumore, è positiva, si impegna da matti per risolvere un problema. Mi pare proprio una buona spalla. A nessuno dei due piace litigare.

Quando vai a dormire e il mattino successivo tutto procede bene, vuol dire che la qualità del rapporto c’è, funziona”, ha dichiarato il campione, che accanto a Francesca sembra aver trovato la vera felicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO (@francescasofianovello)

In più d’un occasione il campione non ha nascosto il desiderio di una famiglia tutta sua e ha descritto Francesca Sofia Novello come la donna della sua vita, quella con cui avrebbe voluto costruirne una. “Ho 41 anni e non mi resta molto tempo. Un figlio lo vorrei, magari succederà presto. Ma mi sento come se avessi ancora 20 anni e non 40 . Sto aspettando il momento in cui mi sentirò pronto, ma forse non lo sarò mai…”, ha dichiarato Valentino. I due realizzeranno presto i loro sogni?