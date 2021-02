"Ecco quando lo dobbiamo fare..." Giulia Salemi si ritrova ancora al centro delle polemiche a causa di una frase rivolta a Pierpaolo.

La nuova accusa rivolta a Giulia Salemi è quella di essere un’esibizionista. Molti fan del Grande Fratello Vip hanno di fatto attaccato pesantemente sui social l’influencer italo-persiana per aver attuato un metodo subdolo allo scopo di conquistare i telespettatori.

Alla giovane blogger viene imputato nello specifico l’obiettivo di volersi ritagliare a tutti i costi uno spazio nella puntata finale del noto reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip,la proposta indecente di Giulia Salemi,fregata dalle telecamere:

“Quando gli altri dormono,è lì che dobbiamo approfittarne.

Le telecamere sono tutte per noi!”

Non è l’unica ma farebbe di tutto per vincere ad ogni costo!!!🤐#rosmello

.https://t.co/1YcGnKzj10 — 🦇Eireen Violet🦇 (@EireenViolet) February 10, 2021

“Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi… Dobbiamo inventarci qualcosa” QUESTO É QUELLO CHE @GiuliaSalemi93 HA DETTO A PIERPAOLO! 🚨 RELAZIONE FINTA E METODO DI ARRIVARE IN FINALE, AMBITA DA ENTRAMBI #gfvipparty #tvzip #PRELEMI — fedelipa (@fedelipa1) February 10, 2021

La frase non propriamente felice detta dalla gieffina sta dunque facendo il giro del web. Molti utenti chiedono peraltro di condividere tale video a dimostrazione della sua falsità. Numerosi commenti hanno così accusato la Salemi di essere “disposta a tutto pur di arrivare in finale”. Non manca, tuttavia, chi ha anche preso le sue difese, precisando che la frase da bollino rosso rivolta a Pierpaolo Pretelli andasse letta in una chiave ironica.