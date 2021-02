Alessandra Mussolini si è raccontata nel programma La Vita in Diretta parlando di come sia difficile il contatto con la famiglia in tempo di Covid.

“Mio marito mi ha messo il cellophane”. Queste le parole dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini che ha deciso di raccontare com’è cambiato il rapporto con la famiglia in tempo di Covid. La Mussolini essendo stata spesso impegnata negli studi RAI grazie soprattutto a due programmi di punta condotti da Milly Carlucci, ha evidenziato come il rischio di contagio verso la propria famiglia possa rivelarsi un problema quando le occasioni di incontro si fanno diradate.

Un problema che si è fatto particolarmente forte quando il compagno di ballo di Alessandra Mussolini Maykel Fonts è risultato positivo al Coronavirus. “A Ballando con le stelle avrò fatto più tamponi che capelli in testa, perché in Rai giustamente devi attenerti a controlli strettissimi”, ha dichiarato a La vita in diretta.

Alessandra Mussolini, la confessione

Durante il suo intervento nel noto programma Rai La vita in diretta, Alessandra Mussolini ex parlamentare, ha fatto un bilancio della sua carriera non mancando di ripercorrere alcuni punti salienti della sua vita.

In particolare ha analizzato come sia cambiata la sua vita nel ruolo di personaggio del piccolo schermo e concorrente di due programmi di punta della Rai quali “Ballando con le stelle” e “Il cantante mascherato” entrambi condotti da Milly Carlucci.

“Non mi interessa nulla del mio passato, la vita ti cambia e bisogna reinventarsi. Il Covid ci ha insegnato a vivere alla giornata. Milly Carlucci mi ha liberato da un senso di pesantezza.

Io non ho mai ballato, non ho mai fatto pilates, sai queste cose.. il mio fisico è merito di Milly”.

Eppure Alessandra Mussolini che si sarebbe lasciata alle spalle la carriera di deputata, ha evidenziato come in periodo di covid sia difficile anche solo avere un contatto con i propri familiari. “Mio marito mi ha messo il cellophane”, ha rivelato Alessandra Mussolini, ripercorrendo i momenti durante i quali il suo partner di ballo è risultato positivo.