Un nuovo messaggio aereo ha fatto commuovere Rosalinda e Dayane: la reazione delle due amiche speciali al Gf Vip

I cieli di Cinecittà sembrano essere molto più affollati del solito nelle ultime ore. Proprio sulla Casa di Grande Fratello Vip è stato infatti avvistato un nuovo aereo con un messaggio davvero emozionante. Lo striscione recante la scritta “GRAZIE A TE CHE AMI ♡ D ♡ ANCHE PER NOI #ROSMELLO” era dunque rivolto alle amiche Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, in questi giorni più unite che mai.

Nuovo aereo per le Rosmello

Alla vista dell’aereo a loro dedicato, le due compagne d’avventura sono rimaste visibilmente senza parole. Dopo aver ringraziato a gran voce i loro ammiratori, le due gieffine si sono scambiate un tenero bacio, simbolo del forte legame d’amicizia che le lega. Anche gli altri vipponi si sono ovviamente felicitati con le coinquiline, le quali sembrano oramai aver conquistato un posto di primo piano nel cuore del pubblico da casa.

Ricordiamo che le Rosmello sono state pesantemente criticate proprio in merito ai messaggi di sostengo giunti a mezzo social. Molti utenti avevano infatti ravvisato i troppi voti provenienti dal Brasile per le due amiche, evidentemente ricollegabili ai fan dalla modella sudamericana.

Il regolamento del reality di Canale 5 vieterebbe di fatto di poter votare se non si è residenti in Italia. Tuttavia questo sembra non aver fermato i connazionali della gieffina, tanto più in questo momento così particolarmente delicato per lei. Dayane ha infatti saputo solo pochi giorni fa di aver perso l’amato fratello Lucas in un incidente stradale.