La dedica di Gigi D'Alessio per il jazzista Chick Corea, scomparso recentemente.

La morte di Chick Corea ha sconvolto il mondo della musica. La leggenda del jazz è venuto a mancare martedì 9 febbraio (ma la notizia è emersa dopo qualche giorno) a causa di un raro tumore di cui aveva scoperto essere affetto soltanto di recente.

Aveva 79 anni ed era di origini italiane, tanto che il vero nome era Armando Antonio. Nella sua carriera aveva vinto 23 Grammy Awards e collaborato con artisti di fama internazionale come Miles Davis, Herbie Hancock, Gary Burton e Bobby McFerrin.

Molti protagonisti del palcoscenito della musica italiana hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa: da Vasco Rossi a Francesca Michelin. Tra questi anche Gigi D’Alessio, che lo ha più volte definito un idolo.

Il post di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha voluto dire addio a Chick Correa tramite un post sul suo profilo Instagram: “Quanti pianoforti hanno avuto l’onore di essere suonati da te. Riposa in pace“, ha scritto il cantante napoletano. Un ultimo saluto ad un grande maestro.

Chick Corea stesso, poco prima di perdere la vita, aveva dedicato un ultimo pensiero agli altri artisti: “La mia speranza è che coloro che hanno la voglia di suonare, scrivere, esibirsi o altro lo facciano.

Se non per voi, allora per tutti gli altri“, aveva detto.