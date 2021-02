Stefano Bettarini si è ferocemente scagliato contro Selvaggia Lucarelli dopo le accuse della giornalista: la bagarre a mezzo social

Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini se le sono dette di santa ragione su Instagram. La miccia che ha scatenato la bagarre è stata innescata proprio dalla giornalista romana, che ha commentato con toni acidi la partecipazione dell’ex bomber al Grande Fratello Vip.

“Stefano Bettarini non è Taricone, non è il provocatore intelligente… È quello che abbiamo visto ormai in tutti i reality tra bestemmie e ineleganze varie, e per quello viene riconfermato”.

Già in passato Bettarini aveva istradato una querela contro la Lucarelli ed oggi le ha immediatamente risposto a mezzo social. Le recenti Instagram Stories dell’ex marito di Simona Ventura sono infatti strapiene di contenuti inerenti l’opinionista, alla quale consiglia “di essere un po’ meno poliedrica perché non ti riesce! Trovati qualcosa da fare, che sia opinionista, soubrette o giornalista, e concentrati su quello. Step by step, inutile correre quando poi si rischia di cadere come spesso ti accade”.

Stefano Bettarini ha infine voluto ricordare di aver sempre lavorato per gradi, prima con il calcio e poi con la televisione, arrivando ogni volta a raggiungere gli obiettivi che si era prefisso. “I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi! Trova anche tu la tua identità, provaci! Credi in te stessa, ascolta questo mio consiglio spassionato… Anzi, prendi l’arte e mettila da parte! Buon vento… Anche se nel uo caso parliamo più di brezza selvaggia, è troppo evidente”. Proprio dopo questa serie di screenshot, Selvaggia Lucarelli pare aver deciso di mettere un punto fermo alla faccenda.