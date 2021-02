Walter Zenga sarà di nuovo al Grande Fratello Vip per un incontro col fratello di Andrea, Nicolò.

Dopo il chiarimento in diretta tv con suo figlio Andrea sembra che Walter Zenga si recherà al Grande Fratello Vip anche durante la diretta del 12 febbraio per un chiarimento con il secondo figlio, Nicolò.

Walter Zenga al GF Vip

Dopo il chiarimento con suo figlio Andrea, Walter Zenga tornerà come ospite alla quinta edizione del Grande Fratello Vip per un chiarimento con il fratello di Andrea, Nicolò. I due ragazzi hanno accusato il celebre ex calciatore di esser stato un padre assente, e Zenga ha voluto pubblicamente replicare per chiarire quella che sarebbe stata la sua verità sul rapporto con i figli (e con l’ex moglie, Roberta Termali).

Niccolò in particolare era stato molto duro nel suo giudizio rispetto al padre: “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento ‘negativo’: io sarò il suo contrario”, aveva affermato. Zenga (che secondo indiscrezioni avrebbe versato due generosi assegni per il mantenimento dei figli) aveva replicato in diretta tv senza negare di aver in parte sbagliato degli atteggiamenti, in passato, con i due figli: “Gli voglio bene è sangue del mio sangue.

Lo conosco bene, ci siamo guardati con amore (…) A me sta bene ogni decisione, se nella sua testa non sono un padre, lo accetto. Me lo deve dire lui, direttamente e non per vie traverse. Ripeto, io non ho bisogno di andare in tv. Mi hanno chiamato in causa, mi prendo la responsabilità, rispondo a determinate cose, ma non gioco né al GF, né ho voglia di apparire”, ha dichiarato Walter Zenga.