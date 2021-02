Tra gli ospiti della trasmissione Paolo Bonolis che ha fatto una sorpresa alla signora Francesca. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 13 febbraio 2021 con la sesta puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

La storia di mamma Francesca

Nel corso della puntata di C’è posta per te, in onda sabato 13 febbraio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di mamma Francesca, che ha perso il marito a causa della leucemia. A chiedere l’intervento del programma i figli della donna, che hanno voluto in questo modo fare una sorpresa alla loro madre.

Dopo la scomparsa del marito, infatti, la signora Francesca soffre molto e l’unico che riesce a strapparle un sorriso è Paolo Bonolis. I figli, quindi, hanno deciso di portarla a C’è posta per te per regalarle la felicità “che da tempo manca nei suoi occhi”. La conduttrice, Maria De Filippi, ha quindi letto una lettera scritta dai figli, con la quale hanno ricordato i momenti della malattia e il dolore di non aver potuto vedere il padre a causa del lockdown.

Poco dopo arriva in studio Paolo Bonolis, che è riuscito a regalare un sorriso alla signora Francesca. Ma non solo, il conduttore ha anche deciso di regalare una crociera a tutta la famiglia.