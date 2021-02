Tra i protagonisti di C'è posta per te papà Stefano, che ha chiesto l'aiuto del programma per cercare di recuperare il rapporto con la figlia.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 13 febbraio 2021 con la sesta puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti della puntata il signor Stefano, che ha chiesto l’aiuto della trasmissione con la speranza di riuscire a recuperare il rapporto con la figlia. Ecco cosa è successo.

La storia di papà Stefano

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 13 febbraio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di papà Stefano, intento a recuperare il rapporto con la figlia. Padre di due figlie, l’uomo ha un ottimo rapporto con Alessia, mentre non parla da un bel po’ di tempo con Sara e per questo motivo ha deciso di chiedere l’aiuto del programma.

Dopo la separazione dell’uomo dalla madre delle figlie, Sara non vuole più avere rapporti con il padre. Stefano ha anche ottenuto di togliere il mantenimento alla ex e alle figlie, con entrambe che lavorano e convivono. I rapporti con la figlia si erano deteriorati fin dalla separazione, per poi peggiorare dopo la scelta di togliere i 900 euro di alimenti alla ex.

Da qui sarebbe scaturita una lita con la ragazza. Quest’ultima, inoltre, si sposerà a maggio e per l’occasione ha deciso di non invitare il padre.

“Ho sbagliato tanto, soprattutto quando mi sono separato da tua madre. Ho parlato male di lei fino a farti stancare. Mi manchi. So che vi sposate e che non sono invitato”, ha quindi affermato Stefano. Per poi aggiungere: “Mi fa male al cuore. Sono due anni e mezzo, da quando ho tolto il mantenimento, che hai chiuso definitivamente. Ho sempre detto che ti avrei dato tutto l’aiuto e tu ci sei rimasta male. Nell’ultima telefonata mi hai riempito di insulti. Voglio riavere un rapporto civile”.

A quel punto Sara ha spiegato: “Lui ha visioni distorte delle cose. La separazione non è stato un trauma, le colpe erano 50 e 50. Il problema è il seguito, le cose che lui ha fatto per colpire mia mamma. Così ha colpito noi. Non si tratta del mantenimento, lui ha sempre dato tutto. C’è sempre stato”. La ragazza è contenta che il padre abbia riconosciuto i suoi sbagli e la conduttrice prova in tutti i modi a convincerla a riallacciare i rapporti con il padre. Sara, però, decide di chiudere la busta.