GF Vip, scontro tra Maria Teresa Ruta e Malgioglio: “Lacrime false”

Nel corso della 39esima puntata del GF Vip, si è acceso un duro confronto tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio, con grandi accuse.

Durante la 39esima del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 12 febbraio, c’è stato uno scontro molto acceso tra Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio. L’ex concorrente ha voluto confrontarsi con la Ruta, per mettere in chiaro diverse questioni rimaste in sospeso.

Scontro Ruta e Malgioglio

Maria Teresa Ruta, accusata anche da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, è arrivata nello studio, invitata da Alfonso Signorini, per un confronto diretto con Cristiano Malgioglio, che la scorsa settimana aveva tirato fuori qualche dura ipotesi sul comportamento della donna all’interno del reality, arrivando ad accusarla di essere falsa.

“Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via, non ho neanche capito perché, eri una ventata di allegria e generosità, con te ci siamo detti delle cose bellissime, quando mi hai fatto quell’intervista in lavatrice piuttosto piccante e ficcante, mi hai detto che ero trasparente” ha dichiarato Maria Teresa Ruta. “Io quando dico qualcosa, lo dico direttamente. La cosa che mi ha fatto stare male, è quella clip con Tommaso, perché noi omosessuali soffriamo sempre, in cui dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant’anni che mi metto in mostra.

Questo non me lo aspettavo da te. Tu sei una grande stratega, i reality hanno bisogno di personaggi come te, tu fai sempre la vittima, perché piangi con niente” ha risposto prontamente Malgioglio. La Ruta ha risposto che non è una stratega e che se lui pensa di lei che è falsa, anche lei potrebbe pensarlo di lui in alcune occasioni. La figlia Guenda Goria ha preso subito le difese della madre, accusando tutti di averla presa di mira. “Mia mamma è amata perché non sempre lineare, perché conosce il dolore della vita e reagisce così, con questo grande sorriso” ha dichiarato.

Anche Pupo è intervenuto, spiegando che tutti in quel contesto hanno bisogno di visibilità e che in quel mondo il confine tra realtà e bugia è molto sottile. Malgioglio aveva già tirato diverse frecciate contro la Ruta, accusandola di essere un’attrice e una giocatrice. “La più grande stratega della Casa è lei. Neanche Sophia Loren, Anna Magnani o Meryl Streep sarebbe capaci di fare quello che fa lei” aveva dichiarato, sottolineando che stava giocando molto bene. “La più grande stratega nella storia del GF” l’ha definita Cristiano Malgioglio. Nella scorsa puntata la donna aveva cercato di mantenere la calma, rispondendo semplicemente di aver sempre sognato di fare l’attrice ma di non esserne in grado.