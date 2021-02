Al Grande Fratello Vip è scoppiata una forte lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Il concorrente ha cercato di abbandonare la casa.

Quella appena trascorsa è stata una notte particolarmente movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. L’inaspettata eliminazione di Maria Teresa Ruta ha avuto conseguenze anche sugli altri concorrenti. Nessuno si aspettava questo esito del televoto ed è inevitabilmente scoppiato lo scontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA ESPOSITO 🌷 (@trash.ribelle)

Scontro tra Salemi e Zorzi

Nessuno si sarebbe mai aspettato che a vincere il televoto sarebbe stata Samantha De Grenet, con la conseguente uscita di Maria Teresa Ruta. Durante la puntata Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello hanno tirato la prima frecciata a Tommaso Zorzi, ritenendolo il responsabile di questa eliminazione.

Una volta finita la diretta le cose sono degenerate ed è scoppiato un duro scontro tra Tommaso e Giulia, proprio riguardo l’uscita di Maria Teresa. Pierpaolo e Dayane si sono subito schierati dalla parte della concorrente, mentre Stefania Orlando, come sempre, ha cercato in tutti i modi di appoggiare Zorzi. A riferire a Maria Teresa Ruta della nomination di Zorzi è stata Dayane Mello, che si è giustificata dicendo che non sapeva che la concorrente non era a conoscenza di questo fato.

Ad un certo punto nella discussione è intervenuto anche Zelletta, a supporto di Tommaso Zorzi. Dopo che le acque sembravano più calme, gli animi si sono di nuovo scaldati, dopo che l’influenzar ha fatto le sue considerazioni sullo strano avvicinamento di Giulia e Dayane alla Ruta, avvenuto nell’ultima settimana.

Zorzi ha insinuato che si sia trattato di una strategia in vista della finale. Dayane ha sottolineato che Maria Teresa Ruta non ha salutato né Tommaso né Stefania prima di uscire, sottolineando che Zorzi è il colpevole di questa eliminazione. La casa a questo punto si è completamente divisa in due gruppi. Stefania Orlando è scoppiata a piangere, mentre Tommaso Zorzi si è scagliato contro chi l’aveva fatta piangere. Rosalinda e Samantha sono subito corse in aiuto di Stefania, mentre tra Zorzi e la Salemi è scoppiato uno scontro molto duro. Il concorrente le ha rinfacciato di averlo salvato solo per strategia, mentre Pierpaolo è intervenuto per difendere la sua fidanzata. Giulia ha continuato a dare all’influencer del “cattivo” e del “perfido”. Dopo questa lite molto accesa, Tommaso Zorzi è corso verso la porta rossa per lasciare definitivamente il reality, ma la produzione ha prontamente bloccato la porta per non permettere al concorrente di abbandonare la casa.