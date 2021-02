Alessandro Sallusti, noto direttore del Giornale è positivo al Coronavirus. Ha fatto sapere di essere asintomatico e di stare bene.

“Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico”, così Alessandro Sallusti, noto direttore del quotidiano “Il Giornale”, ha fatto sapere di essere positivo al Coronavirus. Sallusti ha poi reso noto tramite una dichiarazione rilasciata ad Adnkronos di essersi sottoposto al tampone per necessità e non perché in quel momento si sentisse male.

A commentare la notizia anche la compagna di sallusti che su Instagram ha confermato di stare bene: “Il covid e’ arrivato a casa! Stiamo bene, ma Alessandro è risultato positivo e io sono in quarantena fiduciaria!”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Groppelli (@patgroppelli)

Sallusti, positivo al Covid

Il direttore del quotidiano “Il Giornale” Alessandro Sallusti è risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia lo stesso Sallusti che su Adnkronos ha rilasciato una dichiarazione. “Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo”.

A confermare lo stato di salute del direttore de “Il Giornale” anche la compagna di Sallusti Patrizia Groppelli che su Instagram ha scritto: “Il covid e’ arrivato a casa! Stiamo bene, ma Alessandro è risultato positivo e io sono in quarantena fiduciaria! Sono certa che svangheremo anche questa! ( lui sta bene ed e super controllato).

P.S.: La buona notizia in tutto questo casino è che finalmente me lo godrò un po’ !”