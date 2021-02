Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 15 al 21 febbraio 2021.

Oroscopo settimanale Fox dal 15 al 21 febbraio 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Gemelli, Bilancia e Sagittario entrambi con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

E’ facile che in questi giorni si abbia un grande desiderio di amare, anche perché dall’inizio della settimana la Luna si troverà nel segno. Le coppie che hanno resistito alle intemperie e ai problemi degli ultimi mesi stanno cercando un modo per ripartire.

Toro

É un periodo in cui possono nascere piccole o grandi difficoltà. Chi ha vissuto una separazione ora deve cercare di andare oltre e potrebbe anche non fidarsi delle amicizie recenti.

Quanto al lavoro, chi dovrà fare una scelta è probabile che non abbia gioco facile.

Gemelli

Sono favorite le nuove conoscenze, anche perché con Venere nel segno ci sono belle opportunità da sfruttare. Ai cuori solitari si chiede un po’ di fiducia e di non cercare sempre persone troppo complicate da gestire.

Cancro

La fase più pesante è passata dato che ora non c’è più Saturno opposto, ma ciò non significa che le cose accadono da sole.

Il consiglio è quello di non rinunciare ad un incontro, soprattutto con Ariete e Scorpione con cui si potrebbero vivere situazioni intriganti.

Leone

Questo periodo può portare un po’ di diffidenza: c’è troppo caos nella propria vita sentimentale e nella prima parte della settimana è bene non sollevare polveroni. Si consiglia di fare attenzione alle discussioni con i parenti o ai diverbi per questioni di proprietà.

Vergine

Quello di questa settimana è un cielo positivo, anche se rimane la tendenza innata a vivere storie più con il cervello che con l’istinto. Si può dire che le giornate migliori saranno quelle del weekend in cui si richiede comunque pazienza con i nati sotto i segni di Pesci e Scorpione.

Bilancia

In questa situazione astrologica c’è un grande fermento e non potrebbe essere altrimenti visto che ci sono grandi stelle a favore con un picco massimo dopo mercoledì. Per ciò che riguarda il lavoro, i più giovani potrebbero pensare ad un cambiamento importante.

Scorpione

Forse si sta pensando troppo a questioni di carattere lavorativo, cosa che potrebbe allontanare dall’amore i nati sotto questo segno. Anche le relazioni più importanti potrebbero subire un contraccolpo: c’è ancora qualcosa da risolvere e bisogna riporre massima attenzione nei rapporti in cui i genitori o i parenti hanno ancora un’influenza importante.

Sagittario

Questo è un periodo di grande recupero e grande energia, soprattutto all’inizio della settimana che promette incontri piacevoli o comunque aumenta la predisposizione ad amare. Anche sul lavoro è il momento giusto per rimettersi in gioco.

Capricorno

Se non si trova l’amore forse è perché si è sfiduciati e bisogna cercare di recuperare ottimismo. Si potrebbe anche ripensare al passato e ripescare qualche compagno anche solo per la curiosità di sapere come sta.

Acquario

Le coppie di lunga data possono iniziare a valutare un progetto importante, addirittura un trasloco, un figlio o un cambiamento di vita. Rispetto agli inizi dell’anno i nati sotto questo segno sono molto più intraprendenti.

Pesci

C’è ancora tanta voglia di amare: bisogna ricordare che Venere sarà nel segno a partire da marzo. C’è stata una situazione di grave disagio a dicembre 2020 e la relazione con una nuova persona potrebbe essere un vero toccasana in vista delle prossime settimane.