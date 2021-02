Nel corso di una chiacchierata con Samantha, Dayane ha confidato di essersi innamorata di una persona nella casa del Gf Vip

Dayane Mello ha di recente lasciato tutti attoniti per via di una sua dichiarazione piuttosto sconvolgente. Durante la festa di carnevale organizzata dal Grande Fratello, la modella brasiliana è apparsa un po’ giù di morale. Per tale motivo, mentre tutti festeggiavano e ballavano, lei si è messa a parlare con Samantha De Grenet.

Proprio in quell’occasione la gieffina ha così rivelato alla sua coinquilina di essersi innamorata nel corso del reality. La romana è rimasta senza parole, cercando poi di approfondire l’argomento.

Dopo la confessione di Dayane, Samantha ha sgranato gli occhi, ma la compagna d’avventura è rimasta parecchio enigmatica. La Mello, senza fare nomi, ha infatti dichiarato di essere una persona molto timida, che quando si innamora si confonde e diventa nervosa, comportandosi quasi come una bambina.

“Creo tutto nel mio cervello e non riesco ad andare oltre. Creo l’amore dove non c’è. Perché sono qui oggi? Chi lo sa… Credo nel destino!”, ha infine precisato la prima finalista del Gf Vip.

La rivelazione della modella ha lasciato tutti basiti anche sui social, dove è subito partito il toto nomi. A chi si sarà per riferita la bella sudamericana? In tanti hanno ovviamente pensato che parlasse di Rosalinda Cannavò, ma il dubbio permane.

L’argomento sarà affrontato nella prossima diretta di lunedì 15 febbraio 2021? Non resta che attendere poche ore per capire cosa stia accadendo nel cuore di Dayane. Nel mentre, proprio la sua cara amica si è lasciata andare alla passione con il bell’Andrea Zenga…