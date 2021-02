Tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è scoccato il primo bacio: è nata una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip?

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga appaiono più uniti che mai al Grande Fratello Vip. Talmente uniti che pochissime ore fa si sono addirittura scambiati il loro primo bacio! Dopo alcune coccole ed effusioni sempre più “concrete”, il figlio dell’ex portiere si è avvicinato alla bella siciliana, dandole un bacio vicino alle labbra.

Naturalmente immediato è stato l’interesse degli altri gieffini nonché dei tanti fan del programma, che si sono subito scatenati con i commenti sui social. Solo sabato sera il bell’Andrea si era dichiarato all’attrice, come del resto aveva praticamente già fatto in diretta durante la puntata di venerdì 12 febbraio 2021.

“Fosse stato per me, a livello di chiacchiere, sguardi e abbracci sarebbe molto di più, ma sono contento lo stesso. In questo preciso istante però penso a te. Faccio quello che ti fa stare bene. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”.

Così si era dunque espresso Zenga nei confronti della dolce coinquilina prima del fatidico bacio.

Sarà dunque nata una nuova coppia nella Casa più spiata d’Italia a pochissimi giorni dalla finale? Nel dubbio, tale bacio sicuramente stravolgerà la scaletta della puntata di lunedì 15 febbraio, nella quale scopriremo il terzo finalista tra Tommaso Zorzi, Andrea Zenga e la stessa Rosalinda.