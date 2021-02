Dopo i complimenti di Tommaso Zorzi e Dayane Mello al GF Vip Taylor Mega ha scritto un enigmatico messaggio via social.

Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello e Tommaso Zorzi si sono abbandonati a una serie di complimenti piccanti verso l’influencer Taylor Mega, che ha ben presto risposto via social.

Dayane: i complimenti a Taylor Mega

Dopo che Dayane ha fatto apprezzamenti su Taylor Mega e sul suo fisico mozzafiato all’interno del GF Vip, i complimenti della brasiliana sono ben presto stati riportati alla stessa bombastica influencer, che via social ha risposto enigmatica: “Eh, potrei raccontare tante cose”.

In passato entrambe hanno ammesso di essere aperte a rapporti sentimentali sia con le donne che con gli uomini e la risposta misteriosa di Taylor Mega via social ha fatto sognare ai fan una sua liaison con la Mello (che al GF Vip si è più volte abbandonata a baci appassionati con l’amica Rosalinda Cannavò). Le due avranno un confronto una volta finito il Grande Fratello Vip?

Solo qualche anno fa Taylor Mega ha avuto un’intensa storia d’amore con Giorgia Caldarulo (ex volto di Uomini e Donne) che si era conclusa in un nulla di fatto.

In tanti sono curiosi di sapere se Taylor abbia già conosciuto Dayane visto che al GF Vip Tommaso Zorzi ha affermato che lui l’avrebbe conosciuta. Al momento sui social non vi sono indizi in merito e per sapere se in futuro Dayane potrà conoscere più approfonditamente Taylor Mega bisognerà aspettare la fine di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.