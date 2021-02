Alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno denunciato via social la presenza di un topo ai piedi del letto di Tommaso Zorzi.

I fan dei social si sono accorti della presenza di un topo ai piedi del letto di Tommaso Zorzi. Non è la prima volta che avvistamenti di piccoli roditori vengono fatti dai fan del reality show.

Gf Vip: un topo nella casa

Sui social in tanti tra i fan del Grande Fratello Vip hanno denunciato la presenza di un topo ben visibile ai piedi del letto di Tommaso Zorzi, e del resto già in passato episodi simili erano già capitati all’interno del reality show. Proprio Tommaso Zorzi, di recente, aveva elencato tutti i difetti della Casa di Cinecittà, a partire dall’odore dei bagni alla sauna non funzionante.

“E la puzza di me**a quando non scarica il ce**o. E la piscina che non si riscalda e la sauna che non funziona dal giorno 3. L’asse del ce**o che quando ti siedi è un terno al lotto. Le buste della differenziata che non ce le hanno date fino all’altro ieri e non sono della stessa grandezza del secchio. La moquette intrisa di polvere, peli ed acari… il parquet in finto legno”, aveva detto l’influencer.

La produzione del reality show prenderà provvedimenti per scongiurare la presenza dei topi all’interno della Casa? Com’è noto, l’appartamento in cui alloggiano i vip è circondato da un ampio giardino, e proprio per questo già in passato sarebbero entrati alcuni roditori all’interno della Casa.